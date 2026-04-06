В зоопарке волк укусил годовалого мальчика за руку, пока мать с отцом сидели в телефонах

Colossal Biosciences

В зоопарке в штате Пенсильвания 17-месячный ребенок получил травмы после того, как его рука оказалась в пасти волка, пишет Daily Star.

По данным полиции, малыш сумел пролезть через узкую щель в деревянном ограждении и оказался в запретной зоне рядом с вольером. Затем ребенок просунул руку через металлический забор, после чего к ограждению подошел волк и схватил ее.

Родители ребенка — 43-летняя Кэрри Сортор и 61-летний Стивен Уилсон — в этот момент сидели на скамейке примерно в нескольких метрах от места происшествия и были увлечены своими мобильными телефонами.

По словам правоохранителей, они заметили происходящее только после того, как услышали шум у вольера. В зоопарке подтвердили, что волк действительно «подошел и коснулся руки ребенка», однако подчеркнули, что речь идет о естественном поведении животного, а не об агрессии.

Представители зоопарка также уточнили, что ребенок не попадал внутрь самого вольера. Полученные травмы были описаны как незначительные.

«Наши вольеры оснащены несколькими уровнями защиты, а на территории установлены четкие указатели и барьеры для безопасного наблюдения. От гостей ожидается, что они будут оставаться только в специально отведенных зонах и постоянно следить за детьми», — говорится в заявлении.

Ранее волк искусал женщину возле магазина IKEA в Гамбурге.

 
