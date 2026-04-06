Трамп пообещал не нападать на Канаду

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи превращения Канады в 51-й штат. Его слова приводит британская газета Daily Mail.

«Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с «О, Канада». <...> C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!» — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, пока главой Канады, хотя и номинально, остается король Великобритании Карлу III, он не планирует посягать на его власть в этой стране.

В январе прошлого года Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По мнению американского лидера, этот шаг позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые ее постоянно окружают. По его словам, США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

