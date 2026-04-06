В «Динамо» объяснили, почему уволили главного тренера

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что главного тренера Алексея Кудашова уволили из-за ошибочных решений в вопросе состава команды. Его слова приводит «Чемпионат».

«В сентябре неожиданно приходит Кудашов и говорит, что нужен Броссо. Берем Броссо. Сколько он проиграл? Три недели? Броссо не нужен — давайте менять. Началась чехарда, начались провалы. «...» Это были ошибочные решения, что и привело к замене главного тренера», — рассказал Воронин.

17 ноября «Динамо» официально объявило об отставке Кудашова. 54-летний специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

Исполняющим обязанности наставника назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

Московский клуб завершил выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в первом раунде, всухую проиграв серию минскому «Динамо» (1:3, 1:4, 1:2 ОТ, 1:2 ОТ). Регулярный чемпионат КХЛ бело-голубые завершили на седьмом месте в Западной конференции.

Ранее в «Динамо» заявили, что двери клуба всегда открыты для Александра Овечкина.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!