В США женщина симулировала ДЦП у сына и заставляла его питаться через зонд

CBS News: в США арестовали женщину, которая симулировала ДЦП у сына

Мать из Техаса с синдромом Мюнхгаузена фальсифицировала ДЦП своего трехлетнего сына, заставляя ребенка проходить ненужные медицинские процедуры и питаться через зонд. Об этом сообщает CBS News.

30-летняя Кейтлин Роуз Лора обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений ребенку за многомесячное жестокое обращение. Шериф охарактеризовал ее поведение как «нарциссичное и опасное», отметив, что обвиняемая «использовала мучения сына ради того, чтобы вызвать сочувствие окружающих».

Лора утверждала, что у мальчика церебральный паралич, поэтому он не может ходить и есть твердую пищу. Однако врачи и воспитатели заявили, что подобные инвазивные меры не были необходимы. В результате мать заставила сына пройти несколько ненужных операций, установила зонд для искусственного питания и вынудила его пользоваться инвалидным креслом, хотя он мог передвигаться самостоятельно и питаться обычной пищей.

Экспертиза показала, что теле ребенка остались шрамы, а последствия психологической травмы могут сохраняться долгие годы.

По данным ордера на обыск, Лора также создала три фальшивых аккаунта на благотворительной платформе, собирая средства на лечение сына. Женщина пыталась оправдать свои действия осложнениями во время родов в августе 2022 года, якобы ставшими причиной инвалидности ребенка. Эти заявления не подтвердились медицинскими документами.

Первое сообщение о предполагаемом жестоком обращении поступило в Службу защиты детей в июне, но Лора продолжала обращаться за медицинской помощью и в декабре ребенку установили еще один зонд. Ребенка забрали у матери только 14 февраля, что позволило начать расследование и арест Лоры.

Власти также изучают возможное мошенничество с использованием программы Medicaid и деятельность Лоры по сбору средств на лечение сына.

Этот случай является примером синдрома Мюнхгаузена — это психического расстройства, при котором человек (чаще всего родитель, опекун или другое лицо, осуществляющее уход) намеренно вызывает у другого человека болезненные состояния или симулирует их.

