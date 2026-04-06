Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Долина выступит в новом спектакле Барщевского

Певица Долина исполнит роль в спектакле «Мечты Фемиды»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Лариса Долина примет участие в новом спектакле адвоката Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Об этом сообщает 360 со ссылкой на режиссера постановки.

По словам Барщевского, 7 апреля состоится пресс-завтрак, на котором будет присутствовать Долина.

«Можно будет прийти и поснимать. Но надо аккредитоваться», — отметил режиссер спектакля.

При этом раскрывать какие-либо детали новой постановки Барщевский пока отказался.

В театре «Неформат» отмечают, что спектакль будет состоять из двух сюжетных линий. Постановка расскажет о медиамагнате, который считает, что все можно купить и продать, и о судье, привыкшей рассчитывать только на свои силы.

В 2025 году Лариса Долина оказалась в центре громкого скандала. Больше года артистка отказывалась покидать квартиру в Хамовниках, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Тогда Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. При этом сама певица утверждала, что стала жертвой обмана мошенников. Все предыдущие суды были на стороне Долиной, однако 16 декабря 2025-го Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры 19 января. Сейчас Долина живет в съемной квартире.

Ранее мошенников обязали вернуть Долиной 62 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
