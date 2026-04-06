Долина выступит в новом спектакле Барщевского

Певица Лариса Долина примет участие в новом спектакле адвоката Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Об этом сообщает 360 со ссылкой на режиссера постановки.

По словам Барщевского, 7 апреля состоится пресс-завтрак, на котором будет присутствовать Долина.

«Можно будет прийти и поснимать. Но надо аккредитоваться», — отметил режиссер спектакля.

При этом раскрывать какие-либо детали новой постановки Барщевский пока отказался.

В театре «Неформат» отмечают, что спектакль будет состоять из двух сюжетных линий. Постановка расскажет о медиамагнате, который считает, что все можно купить и продать, и о судье, привыкшей рассчитывать только на свои силы.

В 2025 году Лариса Долина оказалась в центре громкого скандала. Больше года артистка отказывалась покидать квартиру в Хамовниках, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Тогда Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. При этом сама певица утверждала, что стала жертвой обмана мошенников. Все предыдущие суды были на стороне Долиной, однако 16 декабря 2025-го Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры 19 января. Сейчас Долина живет в съемной квартире.

Ранее мошенников обязали вернуть Долиной 62 млн рублей.