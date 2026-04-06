Суд конфисковал у экс-губернатора Курской области почти 21 млн рублей

РИА: суд конфисковал 20,95 млн руб у экс-губернатора Курской области Смирнова
Суд постановил изъять у бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова 20,95 млн рублей в доход государства в рамках уголовного дела о взятках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взыскать со Смирнова… в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счёт конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений», — сказала судья в ходе заседания.

2 апреля экс-губернатор признал вину по делу о взятках при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Он рассказал, что брать проценты с компаний за заключение контрактов ему предложил его предшественник Роман Старовойт. В виде «откатов» Старовойт получил 100 млн рублей, Смирнов — 30 млн.

Сторона обвинения просила приговорить Смирнова к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, прокурор настаивал на конфискации у подсудимого 20,95 млн рублей. Издание «Курские известия» раскрыло, что суд арестовал недвижимость, принадлежащую Смирнову и его супруге. Это два земельных участка и два здания на улице Тускарной, а также помещение на улице Дружининской в Курске и автомобиль Mercedes. Защита бывшего главы региона при этом настаивала на условном сроке.

Ранее суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову по делу о взятках.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
