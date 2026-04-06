Стала известна возможная причина смерти пары, найденной в квартире в Подольске с ребенком

Мужчина и женщина, тела которых обнаружили в квартире в Подмосковье рядом с годовалым ребенком, могли умереть от отравления. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, за некоторое время до смерти они употребляли вещества. Какие именно не установлено, но предполагается, что речь идет о наркотиках.

Последний день своей жизни супруги провели у родителей, куда поехали вместе с дочерью. После визита к родным они вернулись домой, после чего перестали выходить на связь.
Тела пары обнаружили неделю назад в подмосковном Подольске. При этом сообщалось, что внешних признаков насильственной смерти у них не нашли.

Рядом с родителями находилась годовалая девочка. Ее жизни и здоровью, как уточнили в СК, ничто не угрожало.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи проводят все необходимые мероприятия, в том числе и судебные экспертизы, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти на свалке нашли тело младенца.

 
