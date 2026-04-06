Лиза Моряк назвала особые принципы успешной киносказки

Актриса Моряк: в успешной киносказке должны быть любовь, верность и надежда

Актриса Лиза Моряк перечислила особые принципы успешной киносказки. Ее слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Моряк считает, что универсальной формулы успеха не существует, однако есть несколько пунктов, которые повышают зрительский интерес.

«Самое главное — чтобы в основе была живая, честная история, в которой есть понятные каждому чувства: любовь, верность, надежда. Тогда зрителю легко поверить в происходящее, даже если на экране настоящий сказочный мир», — рассказала артистка.

Моряк также уверена, что в киносказках важен баланс.

«И, конечно, важен баланс: зрелищность и волшебство должны идти вместе с хорошей историей и живыми героями. Когда сказку делают с уважением и не только «для детей», она откликается у зрителей любого возраста», — заявила актриса.

Лиза Моряк сыграла царевну-мать в экранизации произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Режиссер фильма — Сарик Андреасян. Роль царя Салтана досталась звезде «Мажора» Павлу Прилучному. 9 апреля состоится цифровая премьера картины на платформе «КИОН».

Ранее Моряк сообщила, что изменила отношение к царевне-матери после работы над экранизацией Пушкина.