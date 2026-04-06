Лиза Моряк назвала особые принципы успешной киносказки

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Актриса Моряк: в успешной киносказке должны быть любовь, верность и надежда
zil_photo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк перечислила особые принципы успешной киносказки. Ее слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Моряк считает, что универсальной формулы успеха не существует, однако есть несколько пунктов, которые повышают зрительский интерес.

«Самое главное — чтобы в основе была живая, честная история, в которой есть понятные каждому чувства: любовь, верность, надежда. Тогда зрителю легко поверить в происходящее, даже если на экране настоящий сказочный мир», — рассказала артистка.

Моряк также уверена, что в киносказках важен баланс.

«И, конечно, важен баланс: зрелищность и волшебство должны идти вместе с хорошей историей и живыми героями. Когда сказку делают с уважением и не только «для детей», она откликается у зрителей любого возраста», — заявила актриса.

Лиза Моряк сыграла царевну-мать в экранизации произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Режиссер фильма — Сарик Андреасян. Роль царя Салтана досталась звезде «Мажора» Павлу Прилучному. 9 апреля состоится цифровая премьера картины на платформе «КИОН».

Ранее Моряк сообщила, что изменила отношение к царевне-матери после работы над экранизацией Пушкина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!