Семь жен, модный бренд и «Скрипка-лиса»: как сейчас живет Игорь Саруханов

Певец и композитор Игорь Саруханов отмечает юбилей — ему исполнилось 70 лет. За свою жизнь он прошел путь от простого гитариста до одного из самых узнаваемых лириков отечественной эстрады, написал десятки песен для коллег по сцене и не раз оказывался в центре внимания публики благодаря своей влюбчивости. Как начинал путь к славе Игорь Саруханов и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Игоря Саруханова

Игорь Саруханов родился 6 апреля 1956 года в Самарканде. Его отец, Армен Ваганович, был кандидатом технических наук и преподавал в вузе, а мать, Роза Ашотовна, работала учителем русского языка и литературы. В 1960 году семья переехала в подмосковный Долгопрудный, где Игорь пошел учиться в музыкальную школу по классу классической гитары. В подростковом возрасте будущий артист начал писать собственные песни и собрал рок-группу, с которой выступал на школьных вечеринках и в городских кафе.

Игорь Саруханов, 1986 год Р. Юнисов/РИА Новости

Окончив школу, Саруханов по настоянию отца поступил в Московский институт химического машиностроения, однако уже через год оставил учебу ради музыки. Вскоре его призвали в армию: благодаря протекции родителей он проходил службу в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Именно там Саруханов познакомился с музыкантами группы «Цветы» и ее художественным руководителем Стасом Наминым, впоследствии сыгравшим важную роль в его карьере.

Начало музыкальной карьеры Игоря Саруханова

После окончания службы Игорь Саруханов некоторое время выступал в ВИА «Синяя птица», а в 1979 году Стас Намин пригласил его стать участником «Цветов». Работа в группе стала для начинающего артиста настоящей школой: Игорь оказался внутри одного из самых популярных коллективов того времени, много гастролировал и набирался опыта как гитарист, аранжировщик и автор песен.

Игорь Саруханов, 1997 год Владимир Яцина/ТАСС

«Это моя альма-матер: помню, люблю и ценю», — вспоминал музыкант о том периоде.

В 1981 году Саруханов вместе с музыкантами «Цветов» основал собственную группу «Круг», с которой выступал до 1984 года. В это же время он стал работать как композитор: его песня «Позади крутой поворот», которую музыкант написал для Анны Вески, получила главный приз международного фестиваля в Сопоте.

Сольная карьера Игоря Саруханова

В 1985 году Игорь Саруханов выступил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, где получил первую премию за песню «Московский простор». Настоящий всесоюзный успех пришел к нему после выхода песни «Дорогие мои старики» (1986), написанной на стихи Симона Осиашвили. Спустя много лет Саруханов рассказывал, что написал музыку к «Старикам» буквально за несколько минут: «Папа мой тогда лежал в больнице, и, наверное, сам Господь послал мне эту мелодию, которая так великолепно легла на прекрасные стихи. Я играл, пел и никак не мог допеть, потому что от слез перехватывало горло…»

Игорь Саруханов выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2019 год Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В 1987 году вышел первый сольный альбом Саруханова «Если нам по пути», в который вошли песни, определившие его дальнейшее творческое направление, — мягкая мелодика, романтическая интонация и простые, понятные слушателю тексты. Следующими студийными работами артиста стали пластинки «Зеленые глаза» (1989) и «Я хочу побыть один» (1991). Параллельно Саруханов активно работал как композитор: в разные годы его песни входили в репертуар Александра Маршала, Сергея Челобанова, Владимира Преснякова, групп «А'Студио», «Комбинация», «Город 312» и других.

Расцвет сольной карьеры Игоря Саруханова пришелся на середину 90-х: в 1995 году он записал альбом «Музыка для дискотек», а в 1997-м — пластинку «Скрипка-лиса», заглавная песня с которой на долгие годы стала его визитной карточкой. В новом тысячелетии музыкант продолжил сочинять песни и выпускать альбомы: всего в дискографии Саруханова более 20 студийных работ и свыше 300 композиций, часть которых он написал для других исполнителей.

Модный бренд Игоря Саруханова

Интерес к моде у Игоря Саруханова возник задолго до запуска собственного бренда и был во многом продиктован реалиями времени.

«Шить научила дефицитная советская действительность. Когда купить в магазинах было нечего, пришлось фантазировать самостоятельно. Я подбирал себе стиль, и по моим наброскам мне шили концертные костюмы», — вспоминал артист.

Игорь Саруханов во время показа своей коллекции в рамках «Russian Fashion Week», 2008 год Алексей Филиппов/ТАСС

В профессиональную модную индустрию Саруханов пришел значительно позже. В 2007 году он готовился к съемкам клипа на песню «Платье», не смог найти нужный образ и нарисовал его сам — так родился бренд IS. Он выпускал как мужские, так и женские коллекции prêt-à-porter и лично принимал участие в модных показах. Среди наиболее заметных коллекций бренда Игоря Саруханова —«Платье», «Маскарад» и «Капитан корабля».

Личная жизнь Игоря Саруханова

Личная жизнь Игоря Саруханова всегда была насыщенной: артист признавался, что влюблялся легко и каждый раз искренне верил, что встретил «ту самую женщину». В итоге он, по данным из открытых источников, был женат семь раз.

Со своей первой супругой, танцовщицей и артисткой цирка Ольгой Татаренко, он познакомился в 1979 году. Решение о свадьбе музыкант принял буквально через несколько недель, однако семейная жизнь не сложилась: из-за постоянных бытовых конфликтов союз просуществовал меньше двух лет.

Вскоре после развода Саруханов вновь женился — его избранницей стала девушка по имени Нина, археолог по профессии, с которой музыкант познакомился во время гастролей в Волгограде. Этот брак был более продолжительным — пара прожила вместе около пяти лет, — но тоже распался.

Третьей женой музыканта стала цыганская певица по имени Анжела. Эти отношения тоже продлились недолго: через три года супруги развелись из-за разницы в менталитете и личных творческих амбиций.

Одним из самых известных союзов Саруханова стал брак с дизайнером и писательницей Еленой Ленской. Они познакомились во время интервью (по другой версии, на творческом вечере), и их отношения быстро переросли в роман. Ленская стала не только четвертой женой артиста, но и его партнером — вместе они основали модный бренд. Брак продлился пять лет и, по информации из открытых источников, распался из-за романа Ленской с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим.

В пятый раз Саруханов пошел в ЗАГС с актрисой и моделью Екатериной Голубевой-Польди. Но и этот союз был недолгим: отношения супругов сопровождались постоянными ссорами, которые в итоге привели к расставанию.

Певец Игорь Саруханов и его бывшая супруга, актриса Екатерина Голубева-Польди, 2016 год Евгений Биятов/РИА Новости

В 2004 году Игорь Саруханов женился на Татьяне Костычевой, которая работала у него концертным директором. В этом браке музыкант, которому на тот момент было уже больше 50 лет, наконец стал отцом: он удочерил ребенка женщины от прошлых отношений, а через год в семье родилась еще одна девочка, которую назвали Розалией — в честь матери артиста.

«Как только родились дети, я понял, для чего я живу, наверное, так происходит у всех, кто становится отцом. Сейчас я знаю, что живу ради них, я оберегаю себя, чтобы, не дай бог, со мной что-нибудь не произошло. Степень ответственности теперь совсем другая», — рассказывал Саруханов.

Несмотря на появление детей, в 2021 году артист развелся с супругой, а через год представил публике новую избранницу — седьмой женой артиста стала модельер Леся Садовская.

Игорь Саруханов с супругой Лесей Садовской, 2023 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный — не играет никакой роли. Самое главное, чтобы брак был прочным», — отвечал он на едкие комментарии журналистов.

Ради молодой жены (Садовская младше Саруханова на 30 лет) музыкант похудел на 20 кг и кардинально сменил имидж, однако прочности его седьмому браку эти изменения не добавили — уже в 2023 году супруги объявили о разводе. Причиной расставания стали конфликты и взаимные претензии, которые экс-влюбленные публично обсуждали в СМИ.

Чем сегодня занимается Игорь Саруханов

В 2026 году Игорь Саруханов отмечает сразу две круглые даты — 70-летний юбилей и 40-летие сольной творческой деятельности. Музыкант продолжает писать песни и выпускать студийные альбомы. За последние несколько лет его дискография пополнилась четырьмя пластинками: «С кем ты» (2020), «Эмоции» (2021), «Лети за мной» (2023) и «Реанимация-3» (2024). Параллельно он активно гастролирует: на 2026 год у артиста запланирован большой тур по городам России, а также участие в фестивалях, в частности, в «Новой волне», где готовится трибьют его песен.

Игорь Саруханов на премьере фильма «Стоп, ночь», 2024 год Алексей Майшев/РИА Новости

Особое место в жизни артиста занимают его дочери. Саруханов с гордостью рассказывает об их успехах: старшая, Любовь, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и вокала с красным дипломом, серьезно занимается бальными танцами и уже добилась заметных результатов. Младшая, Розалия, также растет творческим ребенком: она учится в музыкальной школе по классу флейты, занимается танцами и вокалом.

Что касается личной жизни, Саруханов не исключает, что может жениться и в восьмой раз. Рассуждая о своей потенциальной будущей избраннице, музыкант говорит: «Трудно сказать, [какой должна быть женщина мечты] после такого жизненного опыта. Красивая, образованная. И откровенная, то есть искренняя. Наверное, так».