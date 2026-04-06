Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Голкипер «Акрона»: «Рад, что в сборную вызывается столько вратарей из школы «Краснодара»

Виталий Тимкив/РИА Новости

Вратарь тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский, выступавший ранее за академию «Краснодара», порадовался тому, что в сборную России получают вызовы его коллеги по амплуа, также прошедшие школу «быков». Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru», говоря о недавних матчах сборной России.

«Конечно, приятно, когда наша национальная сборная выигрывает, каждая победа приносит положительные эмоции. Отдельно рад, что вызывается столько вратарей, прошедших школу «Краснодара» — Сафонов, Агкацев, Бориско, Адамов. Это показывает, насколько сильный уровень вратарской подготовки в «Краснодаре», — сказал Тереховский.

Российская национальная команда в марте провела два товарищеских матча. В Краснодаре подопечные Валерия Карпина победили сборную Никарагуа со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. А в Санкт-Петербурге россияне разошлись миром с соперниками из Мали — 0:0, при этом полузащитник Иван Обляков не реализовал пенальти.

Ранее Тереховский объяснил серию из семи матчей «Акрона» без побед.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!