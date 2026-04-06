Голкипер «Акрона»: «Рад, что в сборную вызывается столько вратарей из школы «Краснодара»

Вратарь тольяттинского «Акрона» Игнат Тереховский, выступавший ранее за академию «Краснодара», порадовался тому, что в сборную России получают вызовы его коллеги по амплуа, также прошедшие школу «быков». Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru», говоря о недавних матчах сборной России.

«Конечно, приятно, когда наша национальная сборная выигрывает, каждая победа приносит положительные эмоции. Отдельно рад, что вызывается столько вратарей, прошедших школу «Краснодара» — Сафонов, Агкацев, Бориско, Адамов. Это показывает, насколько сильный уровень вратарской подготовки в «Краснодаре», — сказал Тереховский.

Российская национальная команда в марте провела два товарищеских матча. В Краснодаре подопечные Валерия Карпина победили сборную Никарагуа со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. А в Санкт-Петербурге россияне разошлись миром с соперниками из Мали — 0:0, при этом полузащитник Иван Обляков не реализовал пенальти.

Ранее Тереховский объяснил серию из семи матчей «Акрона» без побед.