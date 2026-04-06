В Москве под стражу отправили фигуранта дела об убийстве предпринимательницы

В Москве арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве бизнесвумен

В Москве суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об убийстве предпринимательницы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Его отправили под арест, где он пробудет два месяца, до 14 мая текущего года.

На данный момент сотрудники СК продолжают расследование дела.

«В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении», – рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали после резонансного убийства в доме на Строгинском бульваре в марте. Главным обвиняемым по делу проходит Даниил Секач. Он, по версии следствия, проник в жилье предпринимательницы и хотел взломать сейф, но женщина пришла домой и пыталась его остановить.

После содеянного Секач якобы похитил деньги и драгоценности, затем выбросил в окно, где их подобрала другая фигурантка дела и передала еще одному человеку. Доступ в квартиру Секачу обеспечила дочь погибшей – ее заставили это сделать мошенники.

