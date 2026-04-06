В Москве под стражу отправили фигуранта дела об убийстве предпринимательницы

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об убийстве предпринимательницы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Его отправили под арест, где он пробудет два месяца, до 14 мая текущего года.

На данный момент сотрудники СК продолжают расследование дела.

«В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении», – рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали после резонансного убийства в доме на Строгинском бульваре в марте. Главным обвиняемым по делу проходит Даниил Секач. Он, по версии следствия, проник в жилье предпринимательницы и хотел взломать сейф, но женщина пришла домой и пыталась его остановить.

После содеянного Секач якобы похитил деньги и драгоценности, затем выбросил в окно, где их подобрала другая фигурантка дела и передала еще одному человеку. Доступ в квартиру Секачу обеспечила дочь погибшей – ее заставили это сделать мошенники.

Ранее московский школьник выбросил из окна 40 тысяч долларов из-за мошенников.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!