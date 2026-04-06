Фигурантам дела о хищении в военно-космической академии огласили приговоры

Фигурантам дела о хищении в военно-космической академии дали сроки до 5 лет
Сроки до пяти лет получили фигуранты дела о хищении более 16 миллионов рублей на фиктивном трудоустройстве в Военно-космическую академию имени Можайского в Петербурге. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В публикации отмечается, что Кирилл Цветков, Андрей Назаров, Владимир Авдеев и Артемий Павлов были признаны виновными в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа в особо крупном размере. Цветкова также признали виновным в мошенничестве в крупном размере, его приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей и лишением воинского звания «полковник запаса».

Павлова приговорили к трем годам колонии, Авдеева и Назарова — к двум годам условно каждого с испытательным сроком два года.

С 2021 по 2023 год академия заключила контракты с предприятиями на общую сумму свыше 300 млн рублей. За это время Цветков с подельниками организовали фиктивное трудоустройство в академию более 150 человек и похитили их заработную плату. Суд наложил арест на более чем 30 млн рублей из имущества обвиняемых.

В марте 2024 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что в военно-космической академии им. А.Ф. Можайского арестовали четырех преподавателей, образовавших преступную группу, которая создавала фиктивные места среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР).

Ранее СК завершил расследование о фиктивном трудоустройстве в академию Можайского.

 
