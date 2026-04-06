Получившая травму на гастролях Светикова не будет отменять тур

Менеджер Светиковой Плохотников заявил, что она поедет в тур, несмотря на травму
Менеджер Светланы Светиковой Алексей Плохотников в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал новости о травме певицы. Он заявил, что она не помешает артистке отправиться в тур по городам России.

Представитель вокалистки отказался делиться подробностями ее диагноза, но отметил, что с ней все хорошо.

«Светлана дома, на больничном. Тур состоится. Все хорошо. Комментариев по травме не будет. Спасибо за беспокойство», — поделился Плохотников.

Сама Светиковой рассказала, что из-за травмы еле ходит, а также у нее нет настроения. Она призналась в соцсетях, что ее дальнейшая работа зависит от скорости восстановления.

Ближайшие выступления певицы назначены на конец апреля. Она должна выйти на сцену в Таганроге, Краснодаре, Сочи и Пятигорске с мюзиклом-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта».

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!