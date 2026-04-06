Рубио рассказал о подрыве однополярного миропорядка на фоне упадка США
Liesa Johannssen/Reuters

Стратегические конкуренты США совершают планомерные усилия по подрыву однополярного мирового порядка на фоне ослабления внешнеполитических позиций Вашингтона в последние годы. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в своей статье на платформе Substack, передает РИА Новости.

«Наш политический класс допустил деградацию дипломатической службы США в то время, как наши стратегические конкуренты неуклонно работали над подрывом однополярного миропорядка», — написал он.

По мнению Рубио, неподотчетные международные структуры навредили национальным интересам США, а идеализм и радикальные идеологические догмы вытеснили прагматизм в государственном управлении и принцип меритократии.

Президент России Владимир Путин неоднократно подвергал жесткой критике внешнюю политику США, а также идеи однополярного мироустройства. Российский лидер также критиковал планы по расширению НАТО и размещению в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко высказывал мнение, что Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса. По его словам, приход к власти в США республиканца Дональда Трампа ознаменовал конец эпохи после Холодной войны и ускорил процесс перехода к многополярному миру, который отражает культурное и цивилизационное разнообразие.

Ранее Путин заявил, что на Западе «нет цивилизации».

 
