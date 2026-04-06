Известный немецкий рэпер призвал уезжать из страны из-за нового военного закона

Немецкий рэпер и блогер Finch (Нильс Веховски – настоящее имя) призвал молодых сограждан уезжать из страны после вступления в силу закона о призыве на военную службу. Об этом сообщает spiegel.de.

Finch рассказал, что сам на несколько месяцев уехал из Германии. Некоторое время он проживал в Мексике. По словам рэпера, если бы не его семья, он бы вообще не вернулся на родину.

1 января 2026 года в Германии ввели закон о призыве в армию по жеребьевке, если государству не хватит добровольцев.

В ноябре 2025-го правящие коалиционные партии Германии ХДС/ХСС и СДПГ одобрили законопроект о призыве молодых людей на военную службу сроком на шесть месяцев, в том числе на три месяца базовой подготовки. Согласно закону, немецкое правительство может призвать мужчин от 18 лет в армию, но только если в этом есть нужда.

Партии договорились, что немецкое министерство обороны предоставит конкретный план по набору военнослужащих и резервистов с указанием обязательств и конкретных сроков.

Обязательная военная служба в ФРГ была отменена с 2011 года, когда в стране перешли на профессиональную армию.

Ранее Путин высказался о критикующих СВО деятелях культуры.

 
