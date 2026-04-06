«Может, я психологически больная»: Тутберидзе о контроле веса

Тутберидзе: у меня была проблема с весом, я корку хлеба грызла весь день

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью Okko объяснила, почему фигуристам важно следить за весом.

«Когда у меня была проблема с весом, я корку черного хлеба грызла весь день. Я не знаю, может быть, я психологически больная от этого стала. «...» Если будет плюс вес, это будет раскоординация, будет много чего... И травмы в том числе», — сказала Тутберидзе.

Тутберидзе была тренером олимпийских чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Серебряными призерами Игр под руководством тренера становились Евгения Медведева и Александра Трусова.

Также Тутберидзе тренирует Аделию Петросян, которая приняла участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Ранее Тутберидзе рассказала, что не давит на фигуристов во время тренировочного процесса.