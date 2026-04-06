Starbucks потерял товарный знак в России

Американская компания Starbucks лишилась в России товарного знака в виде логотипа в черно-белом цвете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

В публикации отмечается, что в 2026 году истек срок торгового знака, который был зарегистрирован ведомством 10 лет назад.

Под этим брендом компания Starbucks могла продавать и производить в России травяные чаи, витаминизированные напитки, а также алкоголь.

В ноябре сообщалось, что Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде фирменного логотипа — бело-зеленого круга с изображением девушки. Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию товарного знака была подана в мае 2024 года, а решение о регистрации принято в ноябре 2025 года. Право на использование логотипа действует до 2034 года.

Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года сеть объявила о приостановке работы в России и закрыла все свои заведения. Позже бизнес перешел к Тимуру Юнусову (Тимати), Антону Пинскому и группе «Синдика», которые в том же году запустили на базе Starbucks новую сеть Stars Coffee.

Ранее сообщалось, что Starbucks закроет сотни кофеен из-за низкой эффективности.