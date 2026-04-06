Хинштейн заявил, что курский экс-губернатор Смирнов проходит еще по ряду дел

Хинштейн: расследуется еще ряд коррупционных дел, в которых фигурирует Смирнов

Правоохранители расследуют еще ряд дел, в которых фигурирует бывший глава Курской области Алексей Смирнов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.

«Органы следствия расследуют еще целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать», — написал он.

6 апреля Ленинский суд Курска приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей по делу о взятках при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

2 апреля экс-губернатор признал вину. Он рассказал, что брать проценты с компаний за заключение контрактов ему предложил его предшественник Роман Старовойт. В виде «откатов» Старовойт получил 100 млн рублей, Смирнов — 30 млн.

Сторона обвинения просила для Смирнова 15 лет колонии и полмиллиарда рублей штрафа.

Как сообщало РИА Новости, бывший глава региона воспринял приговор сдержанно.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области осудили за взятку в 20 млн рублей.