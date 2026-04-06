Пропавших в тайге Усольцевых будут искать с помощью металлоискателей

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Специалисты, участвующие в поисках семьи Усольцевых, планируют использовать профессиональные металлоискатели и другую технику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Представители организации подчеркнули, что основным «инструментом», двигающим поиски, все еще остаются люди. Однако в случае, если для этого возникнет необходимость, профессионалы будут применять дроны.

«Также есть идеи использовать металлоискатели – профессиональные, с разделением металлов», – сообщается в публикации.

Помимо людей, в поисках участвуют собаки, но они вряд ли смогут что-то учуять. В основном они эффективны только в первое время.

Семья Усольцевых отправилась в Красноярский край в поход в сентябре прошлого года. Вскоре они перестали выходить на связь, после чего специалисты организовали масштабные поиски.

Уже в следующем месяце активную фазу поисков завершили. На данный момент поиски продолжаются, так как семью все еще не нашли.

Ранее участвовавший в поисках Усольцевых альпинист назвал возможную причину пропажи семьи.

 
