Пропавших в тайге Усольцевых будут искать с помощью металлоискателей

Специалисты, участвующие в поисках семьи Усольцевых, планируют использовать профессиональные металлоискатели и другую технику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Представители организации подчеркнули, что основным «инструментом», двигающим поиски, все еще остаются люди. Однако в случае, если для этого возникнет необходимость, профессионалы будут применять дроны.
«Также есть идеи использовать металлоискатели – профессиональные, с разделением металлов», – сообщается в публикации.
Помимо людей, в поисках участвуют собаки, но они вряд ли смогут что-то учуять. В основном они эффективны только в первое время.
Семья Усольцевых отправилась в Красноярский край в поход в сентябре прошлого года. Вскоре они перестали выходить на связь, после чего специалисты организовали масштабные поиски.
Уже в следующем месяце активную фазу поисков завершили. На данный момент поиски продолжаются, так как семью все еще не нашли.
Ранее участвовавший в поисках Усольцевых альпинист назвал возможную причину пропажи семьи.