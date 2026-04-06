Экс-премьер Польши призвал Украину согласиться на территориальные уступки

Украинцам стоит пойти на территориальные уступки, чтобы «люди перестали умирать», а страна смогла восстановиться. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

По словам Миллера, что для государства «потеря земель — это не самое страшное», а «самое страшное — это разрушение». Он отметил, что пример Польши показывает это, а также демонстрирует возможность государства «возродиться».

«Я действительно не понимаю этого упрямства, когда дело касается земли. <…> Разрушение уничтожает страну навсегда, а изменение границ — нет. Если бы я был на месте украинских властей, я бы выбрал именно такое решение — пусть даже временное, но гарантирующее прекращение огня. Это значит, что люди перестанут умирать, и мы сможем начать восстанавливать Украину», — отметил он.

Миллер добавил, что будущие поколения украинцев должны будут попытаться «вернуть» утраченные территории.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский написал, что Украина «не может» отступить с тех территорий, которые она контролирует, так как это создало бы для Киева «огромные риски». Также он подчеркнул, что на повестке дня Украины не будет стоять компромисс и территориальные уступки.

31 марта Зеленский рассказал, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск с территории Донбасса. Также Зеленский отметил, что Украина готова к прекращению огня и приостановке боевых действий. До этого в интервью Le Monde Зеленский подчеркнул, что Киев не будет выводить войска из Донбасса, так как Украина построила там «значительные» оборонительные линии и укрепления.

1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен был принять решение о выводе ВСУ из Донбасса «еще вчера».

Ранее в Кремле объяснили, почему переговоры по Украине находятся на паузе.