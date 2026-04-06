Лунный календарь — 2026: фазы Луны по месяцам

На что влияют новолуния, полнолуния и другие фазы Луны в жизни человека

В древности Луна играла для человека важнейшую роль — по ней определяли время, сроки сельскохозяйственных работ, планировали охоту. Современная наука давно подвергла сомнению влияние фаз Луны на психику, здоровье и быт людей. Тем не менее многие продолжают сверяться с лунным календарем, планируя дела, стрижку волос или разные виды работ в саду. «Газета.Ru» рассказывает о лунном календаре на 2026 год, фазах Луны по месяцам и о том, что они означают.

Лунный календарь и фазы Луны

Лунный календарь — это система исчисления времени, основанная на смене фаз Луны, где месяц длится от одного новолуния до другого. Год состоит из 12 месяцев и насчитывает 354–355 дней, что на 10-11 дней короче солнечного года.

29,5 суток длится лунный месяц

Где чаще всего применяют лунный календарь Религия: например, в исламе используют лунный календарь для определения периода Рамадана и дат праздников. Астрология и эзотерика: представители этой сферы связывают лунный цикл с поступками, поведением людей, происшествиями и т. д. Красота и здоровье: стрижку волос, маникюр, уход за кожей и проведение косметических процедур часто стараются приурочить к определенным фазам Луны. Садоводство: многие учитывают фазы Луны при высадке растений и проведении разных работ на земле.

Облик Луны постоянно меняется: от тонкого серпа до яркого полного диска. Эти изменения называют лунными фазами, рассказал «Газете.Ru» преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Фаза Луны — это видимое с Земли изменение формы освещенной части спутника. Луна не светит сама, она лишь отражает солнечный свет. В зависимости от того, как Земля, Луна и Солнце расположены друг относительно друга, мы видим то тонкий серп, то половину диска, то полную Луну.

Луна всегда освещена Солнцем наполовину, однако с Земли мы видим лишь ту часть освещенной поверхности, которая обращена в нашу сторону. Именно поэтому ее внешний вид постоянно меняется. Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ

Полный цикл смены лунных фаз называется синодическим месяцем. За это время Луна последовательно проходит несколько этапов. Традиционно выделяют восемь фаз Луны:

1. Новолуние. Луна находится между Землей и Солнцем. Освещенная сторона спутника полностью обращена к Солнцу, а к Земле — ее темная сторона. Поэтому на небе Луна практически не видна.

2. Растущий серп (молодая Луна). После новолуния Луна начинает «расти». На небе появляется тонкий серп, который с каждой ночью становится шире.

3. Первая четверть. Луна проходит четверть пути по орбите от новолуния. В этот момент освещена ровно половина лунного диска.

4. Растущая выпуклая Луна (прибывающая). Освещенная часть диска продолжает увеличиваться. Луна выглядит, как почти полный круг, но с одной стороны остается небольшая темная область.

5. Полнолуние. Земля располагается между Луной и Солнцем. Солнце освещает Луну целиком, и мы видим полный яркий диск.

6. Убывающая выпуклая Луна. После полнолуния Луна начинает «убывать». Она выглядит почти полной, но теперь темный участок появляется с другой стороны.

7. Последняя четверть. Снова освещена половина лунного диска, но теперь — противоположная сторона по сравнению с первой четвертью.

8. Убывающий серп (старая Луна). Последняя фаза перед новолунием. На небе виден тонкий серп, который с каждой ночью становится все тоньше, пока Луна снова не исчезнет.

Как быстро определить фазу Луны В Северном полушарии работает правило букв: если к лунному серпу мысленно приставить вертикальную палочку и получится буква «Р» (как «растущая») — Луна растет. Если же серп напоминает букву «С» (как «стареющая») — Луна убывает.

Лунный календарь по месяцам на 2026 год

Все даты приведены по московскому времени (мск).

Апрель

* Растущая Луна: 1 апреля

* Полнолуние: 2 апреля в 05:13

* Убывающая Луна: 3–16 апреля

* Новолуние: 17 апреля в 14:54

* Растущая Луна: 18–30 апреля

Апрельское полнолуние называют Пасхальной Луной, поскольку оно стало первым после весеннего равноденствия.

Май

* Полнолуние: 1 мая в 20:25

* Убывающая Луна: 2–15 мая

* Новолуние: 16 мая в 23:03

* Растущая Луна: 17–30 мая

* Полнолуние: 31 мая в 11:47

Май 2026 года интересен тем, что за месяц произойдет сразу два полнолуния. 1 мая нас ждет Цветочная Луна — первое микролуние астрономическое явление, когда Луна находится в самой удаленной от Земли точке орбиты (апогее) в 2026 году. Луна будет более тусклой, чем обычно, но ее все равно можно будет увидеть.

31 мая на небе будет Голубая Луна — так называют второе полнолуние в одном месяце. Более того, эта Голубая Луна станет самым маленьким микролунием года.

Июнь

* Убывающая Луна: 1–14 июня

* Новолуние: 15 июня в 05:56

* Растущая Луна: 16–29 июня

* Полнолуние: 30 июня в 02:58

Полнолуние в июне называют Клубничным — в это время племена индейцев собирали клубнику. Оно станет последним микролунием в 2026 году.

Июль

* Убывающая Луна: 1–13 июля

* Новолуние: 14 июля в 12:45

* Растущая Луна: 15–28 июля

* Полнолуние: 29 июля в 17:37

* Убывающая Луна: 30–31 июля

Полнолуние в июле называют Оленьей Луной — в этом месяце у самцов оленей вырастают рога. В июле 2026 года луна будет висеть низко у горизонта в Северном полушарии, из-за этого она может стать теплого золотистого оттенка.

Август

* Убывающая Луна: 1–11 августа

* Новолуние: 12 августа в 20:38

* Растущая Луна: 13–27 августа

* Полнолуние: 28 августа в 07:20

* Убывающая Луна: 29–31 августа

Полнолуние 28 августа в 07:20 мск называют Осетровой Луной — в это время индейские племена ловили пресноводного осетра. Это полнолуние совпадает с частным лунным затмением, которое будет наблюдаться с 05:33 до 08:52 мск на большей части территории России. Для наблюдений не понадобится специальное оборудование, достаточно взглянуть на небо.

Интересно В новолуние 12 августа произойдет полное солнечное затмение. Частные фазы этого явления будут видны жителям северо-западных регионов России (в Москве — лишь около 1%), а полную фазу можно будет наблюдать на полуострове Таймыр.

Сентябрь

* Убывающая Луна: 1–10 сентября

* Новолуние: 11 сентября в 06:27

* Растущая Луна: 12–25 сентября

* Полнолуние: 26 сентября в 19:50

* Убывающая Луна: 27–30 сентября

Полнолуние, которое наступает ближе к осеннему равноденствию, называют Урожайной Луной. К нему 26 сентября 2026 года присоединятся Сатурн и Нептун — первый можно будет увидеть невооруженным глазом, для наблюдений за вторым понадобится небольшой телескоп.

Октябрь

* Убывающая Луна: 1–9 октября

* Новолуние: 10 октября в 11:51

* Растущая Луна: 11–25 октября

* Полнолуние: 26 октября в 19:13

* Убывающая Луна: 27–31 октября

26 октября на небе появится Луна Охотника. В это время охотники высматривали на полях животных, ищущих пищу под лунным светом.

Ноябрь

* Убывающая Луна: 1–8 ноября

* Новолуние: 9 ноября в 10:03

* Растущая Луна: 10–23 ноября

* Полнолуние: 24 ноября в 17:55

* Убывающая Луна: 25–30 ноября

В ноябре бобры обычно завершают подготовку к зиме и начинают прятаться в своих хатках. Для охотников это последняя возможность перед зимой добыть их мех. Поэтому полнолуние в ноябре называют Бобровым.

В ноябре 2026 года нас ждет суперлуние (полнолуние, которое совпадает с моментом нахождения Луны в перигее, то есть на минимальном расстоянии от Земли) — Луна будет примерно на 6,5% больше и на 13,5% ярче обычного полнолуния.

Декабрь

* Убывающая Луна: 1–8 декабря

* Новолуние: 9 декабря в 03:52

* Растущая Луна: 10–23 декабря

* Полнолуние: 24 декабря в 04:28

* Убывающая Луна: 25–31 декабря

Традиционно полнолуние в декабре называют Холодной Луной. В это время в северном полушарии наступают самые длинные и холодные ночи. Это будет самое большое суперлуние 2026 года, но на деле не все наблюдатели смогут заметить сильную разницу в размерах спутника Земли.

Влияние лунных фаз на природные явления

Гравитационное притяжение Луны действительно воздействует на Землю, вызывая приливы и отливы — регулярные изменения уровня воды в морях и океанах. При этом сами фазы Луны не создают приливы, а лишь влияют на их силу, объясняет астроном.

Во время новолуния и полнолуния Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, и тогда наблюдаются наиболее сильные приливы. В фазах первой и последней четверти они, наоборот, ослабевают. Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ

По словам собеседника «Газеты.Ru», важно понимать, что влияние Луны заметно прежде всего на крупных водных массах. Что касается небольших водоемов или жидкости в организме человека, то оно настолько мало, что не фиксируется приборами.

Интересно Луна играет важную роль в стабилизации наклона земной оси, что влияет на климат и устойчивость смены времен года.

Влияние лунных фаз на человека

С древних времен лунные затмения и полнолуния вызывали страх у части людей и становились источником суеверий. Им приписывали влияние на судьбу, поведение и психическое состояние человека. Но наука не нашла подтверждений тому, что фазы Луны или затмения напрямую управляют человеческой психикой и судьбой.

«С научной точки зрения, лунное затмение — момент, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и отбрасывает на нее тень. Это красивое астрономическое явление не оказывает никакого воздействия на человека»,

— подчеркивает Евгений Бурмистров.

В 2014 году сразу несколько научных коллективов представили результаты масштабных исследований, которые не подтвердили связь лунных фаз с физиологией человека. Нейробиологи из Института психиатрии Общества Макса Планка (Мюнхен, Германия) проанализировали данные о сне 1265 добровольцев, собранные за 2097 ночей. Они не обнаружили статистически значимой корреляции между фазами Луны и качеством сна. В другом исследовании, проведенном сотрудниками Университетской психиатрической клиники Цюриха (Швейцария), также не удалось воспроизвести результаты более ранних работ, подтверждающих взаимосвязь Луны и сна.

Астрологи, напротив, считают, что фазы Луны оказывают большое влияние на человека и соотносятся с биологическими ритмами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» астролог Антонина Лунина.

Считается благоприятным начинать все новое на растущей Луне, лучше всего вскоре после новолуния, а завершать дела на убывающей Луне, ближе к новолунию, но так, чтобы к новолунию успеть их закончить. Антонина Лунина астролог

Особенное влияние на человека, по мнению астролога, оказывает полнолуние. Чувствительные люди за несколько дней до него могут испытывать беспокойство и физический дискомфорт. Они проявляются в виде непонятной, беспричинной тоски, грусти, печали или, наоборот, чрезмерно высокой эмоциональности, когда человека бросает из одной крайности в другую. Возникает множество идей, планов, желаний, часто так и не доведенных до осуществления, поясняет астролог. По словам Антонины Луниной, также в полнолуние возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, преступлений и хулиганских выходок.

«Полнолуние выявляет, проявляет то, на что стоит обратить внимание. Дом гороскопа, в котором произойдет полнолуние, будет максимально включен, и сфера, за которую он отвечает, будет проявлена в вашей жизни», — добавила астролог.

Что можно и нельзя делать в полнолуние По словам астролога, в полнолуние можно:



• Написать список вещей, которые вы хотите вычеркнуть из своей жизни, например, какой-то страх.

• Разгрузить свой дом, косметичку, рабочий стол, телефон.

• Посвятить день своему внутреннему миру. В полнолуние нежелательно:



• Посещать места массового скопления людей.

• Вступать в контакты с малознакомыми людьми.

Лунный календарь садовода

Лунный календарь садовода — это система планирования сельскохозяйственных работ, основанная на фазах Луны и ее положении в знаках Зодиака. Несмотря на многовековую популярность, его эффективность также не имеет общепризнанного научного подтверждения.

Система строится на четырех фазах лунного цикла:

* Растущая Луна: Считается, что в это время энергия «тянется» вверх. Это время для посадки растений, дающих плоды над землей (зелень, овощи, цветы).

* Убывающая Луна: Энергия якобы уходит в корни. Рекомендуется сажать корнеплоды и проводить обрезку.

* Новолуние и Полнолуние: Критические точки, когда растения считаются наиболее уязвимыми. В эти дни обычно советуют воздержаться от любых активных работ, кроме прополки.

С точки зрения современной науки, прямая связь между фазами Луны и развитием растений не имеет убедительных подтверждений. Основные факторы, определяющие рост, — это освещенность, температура, вода, состав почвы и уход. Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ

Польза лунного календаря для современного садовода больше психологическая: он помогает структурировать работу.

«Лунный календарь можно рассматривать скорее как традицию или удобный способ планирования. Его использование не приносит вреда, если не заменяет реальные агротехнические знания, однако ожидать значительного влияния на урожай не стоит», — заключил Евгений Бурмистров.