Путин ответил Зеленскому на слова о российских паспортах

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Президент России Владимир Путин заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал после вручения медалей «Герой Труда».

«Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Путин.

Он добавил, что если Россия и Украина взаимно будут предоставлять жителям соседней страны второе гражданство, «то постепенно мы придем к общему искомому результату» — общему гражданству.

Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, добавив впоследствии, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.