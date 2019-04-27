Путин рассказал, во сколько обойдутся России паспорта для жителей Донбасса

Глава России Владимир Путин заявил, что выдача паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР обойдется российской стороне в 100 млрд руб., передает РИА «Новости».

Путин отметил, что эта сумма не за один год выдачи паспортов, а за несколько лет.

Также президент добавил, что эти деньги не повлияют на пенсионные выплаты россиянам.

«Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит», — подчеркнул Путин.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР рассказали о больших очередях за российскими паспортами.

24 апреля Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.