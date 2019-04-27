Абэ высказался о встрече Путина и Ким Чен Ына

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Японский премьер Синдзо Абэ высказался о встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом он сказал после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Абэ, на встрече с лидером США много времени было посвящено вопросам, связанным с Северной Кореей.

«Только что прошла встреча на высшем уровне лидера Северной Кореи с президентом Путиным, на которой была проведена работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова», — сказал Абэ.

Он добавил, что японская сторона также намерена приложить усилия для того, чтобы по денуклеаризация Корейского полуострова была реализована.

Ранее Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию.