Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Как отмечается, он появился с отцом в составе белорусской делегации на официальном визите в Китае. Там он предстал в новом образе, который заинтересовал пользователей Сети.

Они отметили, что за последние несколько лет Николай существенно изменился. Теперь он не похож на прежнего пухлощекого мальчика, стал выше своего отца, а также изменил прическу.

Ранее сообщалось, что Лукашенко взял 12-летнего сына на форум в Китай.