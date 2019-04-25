Юрист Коломойского вспомнил, как убеждал Зеленского идти в президенты
Юрист украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, как он убеждал победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского пойти в политику. Об этом сообщает «Украинская правда».
По его словам, он действительно призывал Зеленского ступить на политическое поприще, причем первые разговоры об этом начались еще в 2014-2015 годах.
Затем Богдан предложил Зеленскому баллотироваться на пост народного депутата в один мажоритарный избирательный округ, создав тем самым «фундамент для президентских выборов».
Однако тогда, вспоминает адвокат, Зеленский посчитал его предложение «неправильным» и отказался, что, по словам Богдана, было верно с точки зрения тогдашнего времени.
Впоследствии социологические опросы и короткие видео-тизеры к сериалу «Слуга народа» сыграли «роль стартовой площадки».
«И в декабре мы видели перетоки второго тура, у меня уже не было никаких сомнений, что он выиграет президентские гонки», — заключил Богдан.
Ранее в штабе Зеленского рассказали о сотрудничестве с юристом Коломойского.