Венгрия раскритиковала закон о языке на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон о языке, сообщает УНИАН.

Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке якобы нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который «продвигал антивенгерскую политику».

«Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко», — сказал Сийярто.

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.