«На заднем плане пели птички»: пранкер Вован о розыгрыше Макрона
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, как ему удалось разыграть президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».
Он заявил, что они с Алексеем Столяровым (Лексус) хотели поговорить с Макроном два года.
«Возможности поговорить с Макроном 15 минут мы ждали два года, нужен был важный повод, чтобы он повелся», — заявил он.
Пранкер добавил, что поводом стали выборы на Украине. По его словам, французский лидер произвел приятное впечатление.
«Показалось, что он был где-то в лесу, за городом, на заднем плане пели птички», — добавил Кузнецов.
Эммануэль Макрон позвонил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить того с победой на выборах, однако попал к пранкерам.