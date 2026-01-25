Размер шрифта
Общество

«Власти сыграли на опережение»: в ОПРФ объяснили ограничение доступа россиян к WhatsApp

Член ОПРФ Машаров: ограничение доступа россиян к WhatsApp является своевременным
Alex Photo Stock/Shutterstock/FOTODOM

Власти России, ограничив работу WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), обезопасили россиян, считает член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Его слова передает ТАСС.

«Иск, поданный группой истцов из разных стран в отношении корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), в котором содержатся претензии о нарушении компанией конфиденциальности пользователей WhatsApp, показывает, что российские власти сработали на опережение», — заявил общественник.

По информации Машарова, с помощью иностранного мессенджера организованные преступные сообщества проводили звонки россиянам, которые впоследствии оказывались заложниками манипуляций. Член ОПРФ подчеркнул, что эта практика теперь прекращена благодаря оперативной работе российских властей.

«Основной поток звонков и сообщений шел именно посредством него [WhatsApp]. Данные истцов говорят о том, что в отношении корпорации Meta принцип «не пойман — не вор» уже не работает, идет агрессивное повсеместное нарушение законодательства не только РФ, но и других стран», — сообщил член Общественной палаты.

Машаров также сообщил, что безопасность россиян в настоящее время «находится на соответствующем уровне». В этом. по его словам, свою роль сыграл национальный мессенджер Мах, который заменил иностранные приложения.

Ранее стало известно, что россияне смогут записаться к врачу через Мах.

