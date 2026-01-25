Вертолет не смог приземлиться в месте установки опор ЛЭП в Мурманской области

Под Мурманском вертолет не смог сесть в месте установки опор ЛЭП из-за плохой видимости

Работы по восстановлению линий электропередачи в Мурманской области ведутся в крайне тяжелых условиях, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Чиновник объяснил, что из-за множества крутых подъемов в месте установки временных опор туда трудно доставить необходимую технику.

«Вертолету также не удалось совершить посадку из-за нулевой видимости», — заявил глава области.

Он добавил, что специалисты работают на грани возможностей в экстремальных климатических условиях, чтобы возвести временные опоры и запустить электроэнергию, но погода вносит свои коррективы. Параллельно идет монтаж постоянных металлических конструкций. Их тоже должен привезти вертолет.

Накануне Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линии электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты.