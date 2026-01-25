«Ни разу не дал шанса»: в России похвалили американца, обыгравшего Медведева

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко похвалил американского теннисиста Лернера Тьена, который в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл россиянина Даниила Медведева. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Прежде всего я бы отметил практически безупречную игру Лернера. У него сегодня все получалось, Лернер во всех сетах делал ранние брейки и затем ни разу не дал Даниилу шансов вернуться в игру», — cказал Селиваненко.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию. Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

Ранее Медведев раскрыл, как на него повлиял вылет с Australian Open.