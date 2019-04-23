Клинтон: доклад Мюллера — это еще не конец

Американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» — «это не конец». Об этом она рассказала The Time.

Клинтон отметила, что доклад — это только начальная часть, но осталось «еще столько всего, что мы еще должны узнать и над чем работать».

«Доклад Мюллера — это часть начала. Это не конец. Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала», — добавила Клинтон.

Ранее сообщалось, что доклад Мюллера по «российскому делу» стал бестселлером.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».