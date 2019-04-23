Путин поговорит с Ким Чен Ыном с глазу на глаз

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что глава страны Владимир Путин поговорит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, беседа глав двух стран будет проходить сначала в «узком составе», а потом начнутся переговоры в составе делегаций и официальный прием.

«Программа переговоров, в принципе, типичная... Переговоры начнутся в формате «один на один», — добавил Ушаков.

Ушаков также отметил, что переговоры Путина и Ким Чен Ына пройдут 25 апреля во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что въезд на вокзал Владивостока перестроили ради лимузина Ким Чен Ына.