В команде Зеленского поведали о планах на первую неделю его президентства
Политконсультант кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о его планах на первую неделю президентства. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, штаб Зеленского планирует в ближайшее время «загрузить» Верховную раду.
«Будет продолжаться та же работа, которая продолжалась на этапе подготовки к выборам», — отметил Разумков.
Он добавил, что на настоящий момент экспертные группы работают над различными законопроектами, которые планируется внести в раду.
При этом, он подчеркнул, что роспуск рады «не представляется возможным».
Ранее сообщалось, что Порошенко незначительно улучшает показатели после обработки 95,06% протоколов.
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