Порошенко незначительно улучшает показатели после обработки 95,06% протоколов
ЦИК Украины обработал 95,06% протоколов и назвал результаты, передает ТАСС.
По последним данным, кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский продолжает лидировать. Он набрал уже 73,17% голосов избирателей. Действующий глава страны Петр Порошенко незначительно улучшил свои показатели. После обработки 95,06% протоколов Порошенко набрал 24,50%.
Уточняется, что после 80% обработки бюллетеней у Порошенко было 24,49% или 4,3 млн голосов.
Ранее сообщалось, Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.