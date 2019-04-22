Порошенко незначительно улучшает показатели после обработки 95,06% протоколов

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ЦИК Украины обработал 95,06% протоколов и назвал результаты, передает ТАСС.

По последним данным, кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский продолжает лидировать. Он набрал уже 73,17% голосов избирателей. Действующий глава страны Петр Порошенко незначительно улучшил свои показатели. После обработки 95,06% протоколов Порошенко набрал 24,50%.

Уточняется, что после 80% обработки бюллетеней у Порошенко было 24,49% или 4,3 млн голосов.

Ранее сообщалось, Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.