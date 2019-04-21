Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем штабе поблагодарил украинских избирателей после закрытия избирательных участков.

«Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил людей, которые не голосовали за него

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех», — сказал он.

Участки на Украине закрылись в 20.00.

По данным экзит-полов, Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.