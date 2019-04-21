Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем штабе поблагодарил украинских избирателей после закрытия избирательных участков.
«Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе», — заявил Зеленский.
Он также поблагодарил людей, которые не голосовали за него
«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех», — сказал он.
Участки на Украине закрылись в 20.00.
По данным экзит-полов, Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.