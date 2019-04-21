Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии
В Австралии завершилось голосование на избирательном участке, который открылся первым среди иностранных участков. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, участок расположен в посольстве Украины в Австралии.
Участок открылся в 8.00 по местному времени (23.00 по киевскому времени 20 апреля). В первом туре здесь проголосовали 125 избирателей.
Ранее сообщалось, что на Украине начались выборы президента.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.