Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

<img src="">

В Австралии завершилось голосование на избирательном участке, который открылся первым среди иностранных участков. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, участок расположен в посольстве Украины в Австралии.

Участок открылся в 8.00 по местному времени (23.00 по киевскому времени 20 апреля). В первом туре здесь проголосовали 125 избирателей.

Ранее сообщалось, что на Украине начались выборы президента.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.