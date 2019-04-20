Суд по снятию Зеленского с выборов перенесли ближе к ночи
Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение иска о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам адвоката Андрея Хилько, который подал иск, судебное заседание должно было пройти в 21.00 мск.
Однако, добавил адвокат, было принято решение перенести заседание на 22.00, поскольку один из членов судейской коллегии присутствовал на другом заседании.
Ранее в штабе Зеленского назвали «бредом» иск об отмене регистрации шоумена кандидатом в президенты Украины.