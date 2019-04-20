На видео попала раздача денег массовке Порошенко у «Олимпийского»

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Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как женщина сверяет людей со списком и отдает им деньги. После этого люди расходится.

Ранее сообщалось, что Порошенко пожаловался на Зеленского госсекретарю США Майку Помпео.

Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.