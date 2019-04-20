Литва недовольна Эстонией из-за встречи Кальюлайд с Путиным

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс неоднозначно высказался об Эстонии после того, как президент страны Керсти Кальюлайд провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает BNS.

Линкявичюс призвал Эстонию проанализировать встречу глав стран и сделать выводы. Кроме того, он считает, что эстонская сторона должна координировать свои действия с другими странами Прибалтики, чтобы не расколоть сложившееся единство.

«Всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран», — добавил Линкявичюс.

Министр отметил, что Эстония не рассказала о темах встречи с Путиным, однако, Линкявичюс надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл темы разговора Путина с главой Эстонии.