Зеленский ответил на вопрос про Коломойского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов ответил Петру Порошенко на вопрос об олигархе Игоре Коломойском.

«Все кто нарушают закон, все сядут за решетку... Но сядут не за две недели... это серьезное обещание, сядут, когда нарушат закон», — сказал Зеленский.

Зеленский затронул тему партнерства с Коломойским.

«Вы сказали что я партнер Коломойского... у нас так получилось, что все каналы принадлжат олигархам. Это Коломойский, Пинчук, Фирташ, Ахметов... и уважаемый господин, президент... я хочу вам напомнить, вы приглашали меня на работу на «Пятый канал», — сказал Зеленский.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.