В МИД Китая рассказали о предстоящей встрече Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель китайского МИДа Лу Кан рассказал о будущих переговорах российского лидера Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

По словам Лу Кан, переговоры глав стран помогут урегулировать проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова, а также поспособствуют поддержанию мира и стабильности в регионе.

Ранее МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию. Отмечалось, что северокорейский лидер может прибыть во Владивосток перед отлетом Путина на саммит «Один пояс-Один путь» 26-27 апреля. При этом источник в МИДе добавлял, что Ким Чен Ын «человек импульсивный» и поэтому не исключены «сюрпризы».