Новости. Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы из-за сильного снегопада, ожидаемого вечером. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с 20.00 субботы, 27 декабря до 10:00 мск воскресенья, 28 декабря. По данным синоптиков, вечером, ночью и утром в воскресенье в Москве ожидается снег, местами сильный, а также гололедица.

Собеседник агентства отметил, что в Московской области ожидается такая же погода погоды, однако желтый уровень погодной опасности начнет действовать там на два часа раньше — с 18:00 мск субботы.

27 декабря москвичам пообещали облачную погоду с небольшими осадками, преимущественно в виде мокрого снега, и температурой до +1°C. Днем температура воздуха в Москве составит от -1 до +1°C. В ночь на 28 декабря она может опуститься до -4°C. Местами в столице ожидается гололедица, ветер северный с переходом на южный, 5-10 м/с.

В Московской области температура в субботу будет колебаться в пределах от -4 до +1°C. В ночь на воскресенье ожидается, что температура опустится до отметки -7°C.

Ранее москвичей предупредили о морозах 31 декабря.

