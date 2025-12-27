Экс-тренер сборной России назвал главное событие 2025 года

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в 2025 году из значимых событий в российском футболе можно выделить появление большого числа молодых талантов.

По его словам, нужно поощрять те академии, которые дают профессиональным клубам возможность приглашать амбициозных и способных футболистов.

«Каких-то очень значимых событий в уходящем году я не ощутил. Много было интересных событий, были и отрицательные моменты, но в целом наш футбол приносил удовлетворение. Появлялись очень громкие молодые фамилии, это не может не радовать. Это говорит о том, что есть два направления, по которым следует развиваться. Первое — постараться выстроить структуру и организовать футбольное хозяйство, чтобы молодые игроки появлялись чаще, и продолжать совершенстовать соревнования для юниоров, чтобы поощрять школы, работающие плодотворно», — заявил Игнатьев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

