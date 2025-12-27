Дед Мороз рассказал о падении интереса детей к игрушке Лабубу

Российские дети перестали просить в подарок игрушку Лабубу, а интерес к ней сошел на нет еще летом 2025 года. Об этом Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, Лабубу пользовалась спросом у детей в прошлом году и в первой половине 2025 года, однако позже популярность этой игрушки резко снизилась.

Дед Мороз также отметил, что Чебурашка по-прежнему остается востребованным персонажем, однако по уровню ажиотажа пока не может сравниться с прошлогодним успехом Лабубу. Он выразил надежду, что родители будут чаще знакомить детей с книгами о Крокодиле Гене и его друзьях.

Лабубу представляет собой дизайнерскую плюшевую игрушку с длинными ушами и широкой улыбкой. Ее создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновлявшийся скандинавской мифологией. Производство игрушек бренда Pop Mart началось в 2019 году, а пик их популярности пришелся на 2024 год благодаря соцсетям и интересу со стороны мировых знаменитостей.

Ранее стало известно, что российские школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.