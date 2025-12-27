Аккаунт Ники Минаж в Instagram деактивирован

Певица Ники Минаж во время благотворительного бала Met Gala в Метрополитен-музее, Нью Йорк, США, 5 мая 2025 года

Аккаунт американской певицы Ники Минаж в социальной сети Instagramзаблокирован после того, как она раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за пропаганду трансгендерной повестки среди несовершеннолетних граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

При попытке перехода на страницу аккаунта @nickiminaj появляется сообщение о том, что профиль недоступен.

Ранее артистка заявила, что пропаганда трансгендерной повестки среди малолетних американцев приведет к концу политической карьеры Ньюсома. Демократ в подкасте газеты New York Times заявил, что «хочет видеть трансгендерных детей», и добавил, что в Соединенных Штатах нет ни одного губернатора, который подписал бы больше законов в поддержку трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), чем он.

В октябре этого года Ньюсом подтвердил, что после промежуточных выборов в конгресс США в 2026 году рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года в качестве кандидата от Демократической партии.

Ранее в США запретили трансгендерам менять пол в паспорте.