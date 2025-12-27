«Это катастрофа»: ветеран «Спартака» о новом тренере команды

Ветеран «Спартака» Мор о новом тренере команды: это катастрофа

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что клуб не рассматривает российских специалистов на пост главного тренера команды, передает «Чемпионат».

«Я достоверно знаю и всегда говорю, что «Спартак» не рассматривает российских тренеров. Я категорически против кандидатуры Карседо. Взять абы кого, только бы он был испанец — это же катастрофа», — сказал Мор.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

