«Это катастрофа»: ветеран «Спартака» о новом тренере команды

Ветеран «Спартака» Мор о новом тренере команды: это катастрофа
Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что клуб не рассматривает российских специалистов на пост главного тренера команды, передает «Чемпионат».

«Я достоверно знаю и всегда говорю, что «Спартак» не рассматривает российских тренеров. Я категорически против кандидатуры Карседо. Взять абы кого, только бы он был испанец — это же катастрофа», — сказал Мор.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее претендента на пост тренера «Спартака» назвали не уровнем команды.
 
