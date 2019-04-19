Трамп похвастался, что не стал увольнять Мюллера

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что мог бы при желании прекратить расследование «российского дела» и уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, но не стал этого делать.

По его словам, соответствующие полномочия у него были согласно американским законам, но он ими не воспользовался.

«У меня было право положить конец всей этой охоте на ведьм, если бы я захотел. Я мог уволить всех, включая Мюллера, если бы я захотел. Но я решил не делать этого. Я имел право воспользоваться привилегиями исполнительной власти. Но я не стал!» — написал Трамп.

18 апреля отредактированную версию доклада Мюллера представили в Конгрессе США, после чего ведомство выложило документ на своем сайте в открытом доступе. Доклад подтвердил отсутствие сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией.

При этом, как сообщалось, ранее, Трамп отреагировал на назначение Мюллера спецпрокурором нецензурной бранью, заявив, что «ему конец».