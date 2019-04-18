Guardian: тронную речь королевы Британии могут отложить из-за Brexit

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Тронная речь королевы Великобритании Елизаветы II может быть отложена до конца года из-за того, что сделка премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit заблокирована в парламенте, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

Ожидалось, что королева выступит на открытии сессии парламента в течение недель. Обычно это происходит каждый год в мае или июне. Официально тронная речь не откладывалась, информации о ее переносе не было, поясняет издание.

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Одна из причин задержки — это то, что Тереза Мэй может не набрать необходимое количество голосов в парламенте для согласования своего варианта выхода из Европейского союза. Ее план уже неоднократно отвергался британскими парламентариями.

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