«Сует свой нос»: КНДР требует заменить Помпео на переговорах с США
Северокорейские власти потребовали заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах между КНДР и США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает «Ренхап».
Отмечается, что КНДР заинтересована в «более острожном и зрелом» человеке, который будет представлять США. Корейская сторона считает, что Помпео не в состоянии понять позицию Пхеньяна, а из-за его участия переговоры между сторонами становятся «запутанными».
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По словам высокопоставленного чиновника в МИД КНДР, когда Помпео «сует свой нос, переговоры между двумя странами идут без каких-либо результатов, даже если были близки к успеху».
Ранее МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию.